57. Altın Portakal Film Festivali | 'Gelincik' filminin yönetmeni ve oyuncuları T24'te: "İyi bir filmde herkes haklıdır"

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, pandemi koşullarında devam ediyor. Gösterimi yapılan 'Gelincik' filminin yönetmeni Orçun Benli ve oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım ve Hande Doğandemir, Muammer Brav'ın konukları oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi koşullarında maskeli ve sosyal mesafeli yapılan festivalin heyecanı sürerken, 'Gelincik' filminin yönetmeni ve oyuncuları filmi T24'e anlattı.

"Hukukun dışına çıkmış bir grup polisin yanlışlarını ve onların hayatlarına olan etkisini anlatıyor. Buradan bir psikolojik gerilim kurduk" diyen filmin yönetmeni Orçun Benli, "Özellikle bir tür işi yapalım ve öyle anlatalım istedik. İlgimizi çeken bir tür bu. Bir yılı falan detaylı... Biraz puzzle gibiydi, zor oldu. Kurgusu böyle olduğu için zor oldu. İzleyenlerden gelen yorumlara göre de iyi ki dikkat etmişiz..." diye konuştu.

"Şiddeti estetize etmek istemedim"

Benli, "Bizim karakterlerimiz bir şekilde öyle olduklarını düşünmüyorlar ama kurbanlar. Şiddeti çok estetize etmek istemedim. Çok doğru gelmedi bana. Mevzumuz tabancanın nasıl ateşlendiği, kurşunun nasıl çıktığından ziyade, aslında oradaki durumdu. Biz bu karakterleri yazarken şunu yapmaya çalıştık. Bunlar nasıl böyle davranabiliyorlar? Birisine nasıl işkence eder, öldürebilir pervasızca. Sonuçta onun görevi birini alıp adliyeye götürmekken, kendi işlerini kendi görüyorlar Vahşi Batı gibi" dedi.

"Yakın geçmiş ile bugün arasında geçen hikayenin aslında tanıklarından biriyim"

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan "Tüm aşamalarını aşağı yukarı takip edebildiğim bir işini içinde olmak bir çeşit lükstür ama müdahale edebildiğim için değil... Ben de kalkışmadım, onlar da işini bilen insanlar. Senaryo aşamasından itibaren macerasını takip etmek, girerken daha rahat olmanı sağlıyor. Çünkü sete gidip okuma provasına gidip işe başlamak gibi değil. Senaryo daha tamamlanmamıştı, Orçun hala anlatma halindeydi. Öyle bir paylaşımımız olduğu zaman da ben hikayeye düşmüştüm yani. Hemen aldım yani onu. Yakın geçmiş ile bugün arasında geçen hikayenin aslında tanıklarından biriyim. O yüzden bir parçası olmaktan keyif aldım. " diye konuştu.

"İyi bir filmde herkes haklıdır"

Taylan, "Mutlak iyi, mutlak kötü diye bir şey yok. Bazı dramalarda olabilir. Ama çok da meşhur olamazlar genelde. Gerçek hayattaki gibi burada karakterler. Faziletleri var, eksiklikleri var. Hesap kapatmak üzere silahına davranacak kadar cesur, kendisiyle konuşamayacak kadar korkak karakterler. Tıpkı hayattaki gibi; hep eksik, tamamlanmaya muhtaç karakterler. İyi bir filmde herkes haklıdır" dedi.

Hem oyuncu hem idari yapımcı...

Filmde oyuncu olarak yer almanın yanı sıra, idari yapımcı olarak da bulunan Kaan Yıldırım, "Açıkçası ben ilk kez bağımsız sinemada yer aldım oyuncu olarak. Gerçekten çok güzel bir senaryo geldi bana. Oyuncu olarak bambaşka bir şey hissettim. Filmin sonrasını çok konuşuyorduk. Orçun'un açtığı alanlarda beraber bir şeylere kafa yorduk. Ama bir oyuncunun dahil olması gerektiği kadar dahil oldum. Kendime çok şey kattığım bir süreç oldu benim için" cümleleriyle ifade etti.

"Herkes her zaman bu tür hikayeleri anlatmaya cesaret edemiyor"

Oyuncu Hande Doğandemir, "Hepimizin ortak düşüncesi aslında hikaye. Dolayısıyla 'Gelincik'i okuduğumda oldukça cesur ve etkileyici budum. Herkes her zaman bu tür hikayeleri anlatmaya cesaret edemiyor. Bunu başarıyla hayata geçirmek çok gurur verici. Dolayısıyla bu hikayenin içinde bir anne bir eş olarak yer almak ve bu dünyanın bir kadın üzerindeki etkisini biraz da olsa gösterebilmek istedik. O yüzden kendi adıma çok keyif aldım. Şahane bir ekip" diye konuştu.