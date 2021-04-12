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56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

12 Nisan 2021 08:41

Koronavirüs'le mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53'lere ulaştığı gözlendi.

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