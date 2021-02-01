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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

01 Şubat 2021 08:44

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu’ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 45’i gördü.

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