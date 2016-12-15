55 gündür kayıp olan Müjgan Ekin dosyasında yeni görüntüler

Yüksek lisans yapmak üzere geldiği Ankara’da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce gözaltına alınan ve kendisinden 55 gündür haber alınamayan Özgür Gün TV programcısı ve Sur Belediye Meclis Üyesi Müjgan Ekin ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ekin’i gözaltına almadan önce Batıkent metro çıkışında takip eden 2 polisin yüzleri net bir şekilde görünüyor. Görüntülerde Müjgan Ekin metro çıkışında taksiye bindikten sonra polislerden biri acele bir şekilde gümüş renkli bir araca binerek takibe devam ediyor.