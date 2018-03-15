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53 köy muhtarı destek için Afrin'e gitti

15 Mart 2018 15:30

Kars'ın Selim ilçesindeki 53 köy muhtarı, Afrin'deki güvenlik güçlerine destek için kente özgü 2 ton kaşarla Hatay'a gitti. Ana sınıfı öğrencilerinin mektup ve termal çoraplarını da yanlarına alan muhtarlar, alkış ve dualarla uğurlandı. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Zafer Yiğit, Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim İlçesi Köy Muhtarları Derneği Başkanı Nizamettin Eksen ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtarlar adına konuşan Oluklu Köyü Muhtarı Yaşar Çiftçi, "Burada bütün köylülerimiz ve muhtarlarımızın, hepimizin kalbi Afrin ile atmaktadır. İnşallah Afrin'e, çocuklarımızın yanına gidiyoruz. Onlarla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval, ziyan vermesin. Afrin'deki asker ve polisimize moral olması adına 2 tona yakın Kars kaşarı götürüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Coşkun Altun da, yapılanın manevi olarak çok büyük destek olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Nizamettin Eksen'in organizasyonu, Kaymakam Zafer Yiğit ve Belediye Başkanı Coşkun Altun'un destekleriyle ilçeye bağlı 53 köyün muhtarı, yanlarındaki 2 ton Kars kaşarı ve anaokulu öğrencilerinin mektup ve termal çorap hediyelerini güvenlik güçlerine teslim etmek için dualar ve alkışlarla Hatay'a doğru yola çıktı.

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