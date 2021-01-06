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500 istismar vakası incelendi; çocuk istismarı yapanların yüzde 75'i tanıdık

"Sosyal medya, çocukları istismarcıların hedefi haline getiriyor"

06 Ocak 2021 11:19

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Sait Yıldırım, 2008- 2018 yıllarındaki çocuğa yönelik istismar vakalarını incelerken, çocuk istismarcılarının yüzde 75'inin tanıdık olduğunu belirledi.

'Türkiye'de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar' adlı kitabı hazırlayan ve 500 istismar vakası incelediğini belirten Yıldırım, sosyal medyanın da çocukları istismarcıların hedefi haline getirdiğini söyledi.

Kamu ve STK iş birliğiyle çıkardığı kitabın ihmal ve istismarı önlemede yol gösterici olacağını belirten Yıldırım, "Vakaları incelerken sorumlu, duyarlı olan kuruluşların yöneticileriyle görüştük. Baro başkanlıkları, milli eğitim müdürlükleri, aile sosyal politikalar il müdürlükleri de çok etkili oldu. Öğrencilerin bu konuda duyarlılıklarını artırmak ve onları aktifleştirmek için üniversitelerin araştırma merkezleriyle görüştük" dedi.

İstismar vakalarında önemli bilinçsizlik yaşandığını vurgulayan Yıldırım "Çocuğun iyiyi, kötüyü bilmesi, ailenin bu noktada çocuk, istismara maruz kaldıysa ne tür belirtiler göstereceğini bilmesi, aynı zamanda sosyal çevrede çocukla iletişim halinde olan herkesin bu farkındalık bilincine sahip olması çok önemlidir" diye konuştu. 

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