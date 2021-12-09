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50 gerçek kürkü olduğunu söyleyen modacı Gülşah Saraçoğlu: Eleştiriler umrumda değil, giymeyi seviyorum

"Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum"

09 Aralık 2021 10:27

Modacı Gülşah Saraçoğlu, gerçek kürk giymeyi sevdiğini söyleyerek 50 gerçek kürkü olduğunu belirtti. Saraçoğlu'nun kürk açıklamasının ardından hayvanseverler sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. 

TV8'de '2. Sayfa' programına konuk olan modacı Gülşah Saraçoğlu, 50 tane kürkünün olduğunu söyleyerek  hayvanseverlerden gelecek tepkileri de umursamadığını belirtti. 

Saraçoğlu, "Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum. Hayvanlara yapılan zulm tabi ki de çok acı ama ben o konulara hiç girmiyorum. Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi.

Gülşah Saraçoğlukürktv82. sayfa50 gerçek kürkhayvanseverler tepki

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