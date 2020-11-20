"Tabip unvanını takınmak" suçundan yargılanan Metin Hara: İyileştirmiyoruz, iyilik halini arttırıyoruz

Hakkında ‘’diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’’ suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar Metin Hara, mahkemede ifade verdi.



Kendisine ait Beşiktaş’ta bulunan İnsanagüven adlı işyerinde, iyileştirme değil ‘’iyilik halini arttırma’’ yaptığını söyleyen Metin Hara, fizyoterapist olduğunu hatırlatarak ‘’1219 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde fizyoterapistlerin yapabilecekleri düzenlenmiştir. Hastalık durumu dışında da yapabilecekleri şeyler vardır. Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır. Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir.'’ dedi.



İşyerinin mühürlenmesi ve diplomasının olmadığı yönünde yapılan haberlerin kariyerini zedelediğini söyleyen Metin Hara, olayın magazinsel olduğunun belirterek ‘’Kendimi enerji uzmanı olarak tanıtmam, bu açık ve net. Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim. Düşünce gücüyle kişinin motivasyonu ve performansı arttırılabilir. Çapa’daki birçok hekimle yayınlara çıktım. Hiçbiri konuştuklarım konusunda uyarıda bulunmadı. Sadece, hakkımda magazinsel haberler çıktığında kendimi burada buldum 14 yıldır yaptığım meslekte’’ şeklinde konuştu.



Mahkemeye yazılı savunma sunan Hara, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.