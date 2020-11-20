T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Tabip unvanını takınmak" suçundan yargılanan Metin Hara: İyileştirmiyoruz, iyilik halini arttırıyoruz

"Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır"

20 Kasım 2020 12:56

Hakkında ‘’diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’’ suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar Metin Hara, mahkemede ifade verdi. 

Kendisine ait Beşiktaş’ta bulunan İnsanagüven adlı işyerinde, iyileştirme değil ‘’iyilik halini arttırma’’ yaptığını söyleyen Metin Hara, fizyoterapist olduğunu hatırlatarak ‘’1219 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde fizyoterapistlerin yapabilecekleri düzenlenmiştir. Hastalık durumu dışında da yapabilecekleri şeyler vardır. Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır. Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir.'’ dedi.  

 İşyerinin mühürlenmesi ve diplomasının olmadığı yönünde yapılan haberlerin kariyerini zedelediğini söyleyen Metin Hara, olayın magazinsel olduğunun belirterek ‘’Kendimi enerji uzmanı olarak tanıtmam, bu açık ve net. Tedavi iddiasında bulunmadım ama iyilik halini anlatabilirim. Düşünce gücüyle kişinin motivasyonu ve performansı arttırılabilir. Çapa’daki birçok hekimle yayınlara çıktım. Hiçbiri konuştuklarım konusunda uyarıda bulunmadı. Sadece, hakkımda magazinsel haberler çıktığında kendimi burada buldum 14 yıldır yaptığım meslekte’’ şeklinde konuştu.

Mahkemeye yazılı savunma sunan Hara, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

ETİKETLER

metin haradavaMetin Hara davasıinsanagüventabip unvanını takınmakİyileştirmiyoruziyilik halini arttırıyoruzSufi Nefes

Diğer Videolar

KYK mağduru öğrenciler borçlarının silinmesini istedi: 700 lira taksit gençlere 'aç kalın' demektir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2021

'Maltepe Gezi Parkı'na İBB tarafından 'Nihal Atsız' isminin verilmesine tepki: "O tabelayı astırmayacağız"

Melih Bulu'dan "Başarılı olmamızı istiyorsanız; istifa mektubunuzu yazın" diyen öğrenciye: "Tişörtün çok güzel"

Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldiği an: "Kayyım rektör istemiyoruz"

AKP Ankara İl Başkanı Özcan: Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için tehlikelidir.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi, gözaltında çıplak aramaya maruz kalan Rüya Ağdaş Sönmez’in...

Fatih Altaylı: Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçe, Gezi eylemlerini başlatan...

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e: Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı...

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim; Boğaziçi öğrencisi kullanıldı,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24