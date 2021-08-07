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"5 milyar mı, 5 milyon mu?" tartışması: AKP'li Tosun, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

07 Ağustos 2021 09:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında 19 yılda dikilen ağaç sayısını açıklamıştı. tv100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programının konukları AKP 22. dönem milletvekili Resul Tosun ve Gürkan Hacır arasında "5 milyar mı, 5 milyon mu?" tartışması yaşandı.

Resul Tosun, program sırasında stüdyodan çıkarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek söz konusu rakamı teyit etti. 

Gazeteci Gürkan Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikilen ağaçlarla ilgili açıklamasını stüdyoda dinletti. Ancak Resul Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyarı yanlışlıkla milyon okuduğunu söyledi.

Resul Tosun'un telefonu tartışma devam ettiği sırada çaldı.  Stüdyodan çıkarak telefon görüşmesi yapan Tosun, stüdyoya döndüğünde konuya açıklık getirdi. Tosun, "Sayın Cumhurbaşkanı’na mevzuyu bildirdim. Dedi ki “Programın sonunda sürçülisan olduğunu, bunun 5 milyar olduğunu açıkladım. Siz sonunu seyretmemişsiniz."

Gazeteci Gürkan Hacır ise 5 milyar ağacın dikilebildiğini gerçekçi bulmadığını ifade ederek, dünya genelinde yılda bir milyar ağaç dikildiğini savundu.

Kaynak: TV100

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