Gaziantep’te yarı bir kişi 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düştü. Vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü.

Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





Polis olayla ilgili çalışma başlattı.