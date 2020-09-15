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5 katlı binanın üzerine yıkım için iş makinesi çıkardılar

Yıkım çalışması kameralara yansıdı

15 Eylül 2020 10:58

Kars’ta yıkım için 5 katlı binanın üzerine iş makinesi çıkarıldı.

Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkım çalışması kameralara yansıdı. Ordu Caddesi üzerinde bulunan ve önceki yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Tapu Müdürlüğü binası ve lojmanlarının yıkım çalışmaları binanın üzerine çıkarılan iş makinesiyle başladı.

Tapu Müdürlüğü’nün 5 katlı binasının üzerine binanın yıkımı için vinç yardımı ile paletli küçük iş makinesi çıkartıldı. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkım çalışması kat kat yıkılarak aşağı inilecek. Yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı binanın üzerindeki çalışma görenleri şaşırttı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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