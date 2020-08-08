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5 isimli adam bu kez de kan grubuna isyan etti: Motor yağı gibi yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor

"Canıma dokundunuz, kanıma bari dokunmayın"

08 Ağustos 2020 15:38

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan ve daha önce başına gelenler nedeniyle bir çok kez haber konusu olan Ersin Akbaş, son olarak kan bağışında bulunduğunda kan grubunun kimlik ve ehliyetindeki ile uyuşmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. 

Hatanın kendine ait olmadığını savunan Akbaş, "Kanım sanki bir motor yağı gibi. Yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor. Böyle şansız bir adam mıyım ben? Canıma dokundunuz, kanıma bari dokunmayın" diyerek durumuna isyan etti.

 27 Temmuz pazartesi günü Kızılay’a kan bağışında bulunmaya giden Akbaş, bağışta bulunduktan sonra neye uğradığını şaşırdı. Daha önceki geçersiz kimliklerinde ve şuanda kullanmış olduğu ehliyetinde A RH (+) gözüken kan gurubunun, A RH () olduğunu öğrenen Akbaş, adeta durumuna isyan etti.

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