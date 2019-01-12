T24 LogoT24 Logo
Haberler

5 dakikada 15 yılın özeti: Kızıl Gezegen'den nefes kesen görüntüler

12 Ocak 2019 15:59

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen Mars'ın 15 yıl boyunca çekilen görüntülerini yayınladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Ekspresi isimli uzay aracı 25 Aralık 2003'te Güneş sisteminin 4. gezegeni Mars'ın yörüngesine girmişti. Mars'ta araştırmalar yapan uzay aracı, birkaç hafta sonra yüksek çözünürlüklü stereo kamerasını kullanarak ilk görüntüleri çekmeye başladı ve 15 yıl boyunca Mars'ın binlerce görüntüsünü yakaladı. Video haline getirilen fotoğraflar Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlandı. Mars Ekspresi nefes kesen ufuk manzaralarından, buz ve kum dolu kraterlerin yakın çekim detaylarına, kutup buzulları ve suyla oyulmuş vadilerden eski volkanlara ve kanyonlara kadar milyarlarca yıllık jeolojik tarih ve evrimin izini sürdü.

ETİKETLER

avrupa uzay ajansımars15 . yılvideopaylaştıkızıl gezegenuzay

Diğer Videolar

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24