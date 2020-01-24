5 Dakika Adalet: Eşi KHK'lı olan kadın evini 'riskli işlem' gerekçesiyle satamadı

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, bir KHK'lının ev satış işlemine 'riskli işlem' kaydı düşürülmesini, Grup Yorum üyelerinin sürdürdüğü açlık grevini, HDP Şişli Eşbaşkanı Mutlu Öztürk'ün tutukluluğunu ve TBMM'ye gelecek olan infaz indirimi yasasını değerlendirdi.

- KHK'lılarla ilgili garip uygulamalar sürüyor. Son olarak İzmir'de eşi KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan iki çocuk annesi kadının evini satması engellendi. Bank Asya kredisi ile aldıkları evin borcunu ödeyen kadın, evi satarak eşinin cezaevinde yattığı kente taşınmak istedi ama tapudan "riskli işlem" kaydı düşülmesi nedeniyle satışı yapamadı.

- Grup Yorum üyelerinin ölüm orucu eylemi sürüyor. İki Grup Yorum üyesi, ölüm orucu eyleminde 219 günü geride bıraktı. Kritik sınıra yaklaşıldı.

-Öğretmen Mutlu Öztürk, cezaevinde 100 günü geride bıraktı. Savaş ve barış kelimelerinin geçtiği açıklamaları nedeniyle tutuklanan Öztürk hala hakim karşısına çıkartılmadı.

-İnfaz indirimi düzenlemesi Meclis'e geliyor. Daha önce yapılan örtülü aflar ve infaz indirimlerinden sonra bu kez de cezaların yarıya yarıya indirilmesi gündemde