5 Dakika Adalet: HDP'ye propaganda yasak!

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, HDP'li belediyelere atanan kayyım protestosuna yapılan müdahale ve gözaltıları, Kayseri'de balkona astığı İngiliz bayrağı desenli havlı nedeniyle gözaltına alınan İran uyruklu Mohammad Reza K. ile ilgili gelişmeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven'in yargı sürecini değerlendirdi.

-Kayseri Valiliği'nin aşırı hassasiyeti. Balkona başka ülke bayrağı taşıyan havlu, tişört asarsanız kendinizi emniyette bulabilirsiniz!

-HDP'li belediyelere kayyım atanmaya devam ediliyor. Ancak kayyım uygulamasını protesto etmek de yasak. Ankara'da kayyım uygulamasını protesto etmek isteyen HDP yöneticileri asfalta yatırılarak gözaltına alındı. Polis, propaganda yapılmasının yasak olduğunu bildirdi.

-Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven, twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlar, protestolar nedeniyle gözaltına alındı. Serbest kaldılar ama savcılığın itirazı üzerine yeniden hakim önüne çıktılar. Kulaçoğlu tutuklandı, Gülseven, adli kontrolle serbest kaldı. Yargı, yine "hassasiyet" gösteren twitter kullanıcılarının taleplerini yerine getirdi.