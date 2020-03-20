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5 Dakika Adalet

5 Dakika Adalet: İşveren için Koronavirüs tedbirleri açıklandı ancak işçiye ne olacağı belirsiz

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdi

20 Mart 2020 12:37

T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlâllerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından gündeme gelen kurumsal ve kamusal önlemleri, Cezaevinde salgına karşı alınması gereken önlemler hakkındaki gelişmeleri, hükümetin salgın döneminde işsiz kalanlar veya çalışmayı sürdüren insanlara karşı sorumluluğunu ve sağlık çalışanlarına salgın sırasında sağlanması gereken güvenceli çalışma şartları ile ortamını değerlendirdi.

-Türkiye, Koronavirüs ile tanıştı ancak başta cezaevindekiler olmak üzere toplumun belli bir bölümünün izolasyon şansı yok.

-Cezaevinde hayatını tek başına sürdürme şansı bulunmayan hasta hükümlü ve tutuklular bulunuyor. Mehmet Emin Özkan başta olmak üzere hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili hala bir adım atılmadı. Aynı şekilde kapasite üstünde dolu olan cezaevlerinin geneline yönelik nasıl koruyucu önlemler alındığı da belirsiz.

-Gündelik işlerde çalışanlar, AVM çalışanları, inşaat işçileri, madenciler toplu olarak çalışmayı sürdürüyorlar. Bu emekçilere yönelik hükümetten henüz destekleyici bir adım gelmedi. Hem hükümete, hem işverenlere sosyal baskı uygulanması, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu konuda tedbir alınmasını sağlamak zorunlu.

-Sağlık çalışanlarının güvenceli, birey olarak da korunmalarını sağlayacak bir ortamda çalışmalarının sağlanması konusunun da sürekli gündemde tutulması gerekiyor.

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