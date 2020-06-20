T24 LogoT24 Logo
Haberler

5.7’lik depremle sarsılan Karlıova’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

20 Haziran 2020 12:12

Bingöl Karlıova’da meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Karlıova olan, 14 Haziran’da meydana gelen depremle ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Elmalı köyü sakinlerinden Kemal Adıbelli," Vali bey, kaymakam bey, ilçe amirlerimiz hep buradalar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, hep yanımızdalar. İnşallah enkaz bittikten sonra inşaat yapımına devam edecekler. Çünkü burada birkaç ay sonra kış başlar. Umarım ki devlet bunun üzerinde durur biran evvel insanlarımızı sıcak bir yuvaya ulaştırır ”dedi.

ETİKETLER

bingölbingöl 57 depreminden geriye kalanlarenkazdeprem enkaz kaldırma çalışmalarıbingöl karlıovadepremin izleri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2020

Trump'ın rakamları farklı yorumlaması gazeteciliğe çarptı

Adalar'a ulaşma 'maratonu'

Neptün Soyer, Atatürk ve Latife Hanım'ın nikahının kıyıldığı odadan seslendi: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Ülkeler, Koronavirüs sürecinde insan hakları sınavını nasıl veriyor?

Vatandaşın canlı yayında "Fiyatlar nasıl?" sorusuna yanıtı gündem oldu: Gidiciler, gidici!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yılın takası...

Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerine denetim: İngilizce tabelalar ayıklanacak...

50 milyon Euro yatırım yapıldığı söylenen Milli Piyango ilk günden...

Firmalar açıklamaya başladı; işte sıfır otomobil fiyatları...

Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı: Yıllık bazda yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24