5.7’lik depremle sarsılan Karlıova’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Bingöl Karlıova’da meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Karlıova olan, 14 Haziran’da meydana gelen depremle ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Elmalı köyü sakinlerinden Kemal Adıbelli," Vali bey, kaymakam bey, ilçe amirlerimiz hep buradalar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, hep yanımızdalar. İnşallah enkaz bittikten sonra inşaat yapımına devam edecekler. Çünkü burada birkaç ay sonra kış başlar. Umarım ki devlet bunun üzerinde durur biran evvel insanlarımızı sıcak bir yuvaya ulaştırır ”dedi.