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4N1K film fragmanı

12 Mayıs 2017 17:33

Deniz Coşkun'un yönettiği "4N1K" adlı filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Hasan Denizyaran, Burak Yörük ve Sine Özer gibi isimler oynuyor. Lise öğrencisi genç bir kızın hikayesini odağına alan film özetle şöyle: "Yaprak (Gözde Mutluer) çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kişilik arkadaş grubundaki tek kızdır. Ali, Sinan, Gökhan ve Oğuz'un yanında adeta erkek gibi büyüyen Yaprak, Barış (Burak Yörük) ile tanışmasının ardından bambaşka bir dünyayla tanışır. Yaşıtı genç kızların dünyasını ve kendisini daha iyi tanıması gereken Yaprak, bu durum karşısında bir seçim yapma aşamasına gelecektir."

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