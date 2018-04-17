480 proje, 7 bin 250 küçük sanatçı; 5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını açıyor

Bu sene 10 ülkeden 7 bin 250 çocuğun katılımıyla 480 projenin sergileneceği 5.İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 19 Nisan Perşembe günü kapılarını sanatseverlere açacak. 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek bienalin bu yılki teması ‘Şimdi ve Burada!' Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak bienal, hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlere yönelik, Türkiye'nin en büyük çaptaki sanat etkinliği konumunda. Bienalde bu yıl 10 ülkeden 7 bin 250 çocuk ve gencin, ‘Şimdi ve Burada!' temasıyla ürettiği 480 proje sergilenecek ve yine bienal kapsamında 65 atölye düzenlenecek. Her bienal sergisinde bir haftalık zaman dilimi, çocuk haklarına odaklanmaya ayrılıyor ve bienal ayı boyunca bir dizi uygulamalı atölyeler, canlı performanslar, toplantılar, tartışmalar ve semineler düzenleniyor. Küçük sanatçıların; resim, heykel, video art gibi pek çok alanda ‘Şimdi ve Burada!' kavramını sorgulayarak ürettiği çalışmalar arasında birbirinden çarpıcı eserler bulunuyor.