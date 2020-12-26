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Kadıköy'de bulunan 400 yıllık Osman Ağa Çeşmesi onarıldı; işte son hali

26 Aralık 2020 09:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kadıköy’ün tarihi eserlerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi üzerindeki 400 yıllık Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi’ni onardı.

Onarım sürecinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İBB Gebel Sekreteri Mahir Polat, vatandaşlara "Sprey boya ile yazı yazmayalım, üzerine afiş yapıştırmayalım, kurnasına çöp atmayalım, önüne araç park etmeyelim" uyarısında bulunarak "Tarihimizi korumak hepimizin görevi olsun ne olur!" dedi. 

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400 yıllık Osman Ağa ÇeşmesiKadıköySöğütlüçeşmeMısırlı Osman AğaİBB Gebel Sekreteri Mahir Polat

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