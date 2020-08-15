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4 kilo domatese 1 bardak çay içen üretici isyan etti: Tarlada mahsur kaldık, kurtarın

Üreticiler, gelecek yıl salçalık domates ekmeyeceklerini söyledi

15 Ağustos 2020 13:48

Bursa'da salçalık domatesin yüzde 40'ını yetiştiren Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde üreticiler düşen domates fiyatlarını protesto etti. Bu domatese gelen hastalık sebebiyle ovadaki domateslerin büyük bölümü zarar görmüştü.

Bu yıl para kazanmayı bekleyen üreticiler, salçalık domates fiyatlarının 32 kuruşa kadar düşürülmesi üzerine domatesi tarlada bırakıp duruma isyan etti. Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten üreticiler, gelecek yıl salçalık domates ekmeyeceklerini söyledi.

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