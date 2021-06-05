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4 kez dünya şampiyonu olan güreş hocası, karpuzlarla idman yapıp şampiyonaya hazırlanıyor

05 Haziran 2021 14:39

Antalya’nın Serik ilçesinde karpuz tarlasında yaptığı idmanla Dünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonası'na hazırlanan 45 yaşında ki 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Serik Belediyesinde güreş hocalığı yapan Aydın Halimoğlu, kondisyonunu arttırmak için tarlada hasatı yapılan 15 kilogramlık karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapıyor.

Tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan güreşçi, aynı karpuzlarla mekik çekip kondisyon depoluyor.

Kaynak: İHA

 

Aydın HalimoğluAntalya’nın Serik ilçesiDünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonasıkarpuzlarla idman

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