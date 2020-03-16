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4 gündür Koronavirüs test sonuçlarını alamadığını açıklayan Burak Akkul: Test sonuçlarım pozitif çıkmış, tedaviye başlandı

16 Mart 2020 19:47

Twitter'dan yayınladığı videoyla, eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğünü ancak test sonucunun kendisine söylenmediğini belirten sunucu Burak Akkul, test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. 

Bugün (16 Mart) öğlen saatlerinde çektiği videoyla bakanlıktan, 96 saattir açıklanmadığını söylediği test sonucunun kendisine söylenmesini isteyen Akkul, "Paylaşım amacına ulaştı. O video misyonunu tamamladı. Sonuçlarım pozitif çıktı. Çok da iyi tedavi uyguluyorlar" dedi.

Akkul, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugünkü paylaşımımdaki amaç, kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değildi. Bitr ihtiyacı gidermek ve sonucu öğrenmek istiyorduk. Sizlerin de yardımlarıyla ve paylaşımlarıyla, konu gerekli yerlere ulaştı ve bana sonuç geldi. Bana şu anda korona - pozitif tedavisi uyguluyorlar. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğim."

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul bugün (16 Mart) öğlen saatlerinde çektiği video ile bakanlığa eşi ve kendisinin test sonucunun açıklanması yönünde çağrı yapmıştı.

Eşinin sonuçları henüz çıkmadı

Burak Akkul'un İngiltere'den birlikte döndüğü eşi Seda Akkul ise kendisini ev karantinasına aldı.

Burak Akkul'un Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Akkul, testlerinin sonucunu henüz alamadığını, sonuçlar geldikten sonra açıklama yapacağını söyledi.

 

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