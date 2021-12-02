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4 aylık bebeklerini arabaya kilitleyip alışverişe gittiler; itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi

02 Aralık 2021 13:19

Sakarya’nın Erenler ilçesinde anne ve babasının kendisini otomobile kilitleyerek alışverişe gittiği 4 aylık bebek itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
 
İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti. 4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı.

Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
 
Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.
 
Kaynak: İHA
bebekalışveriş

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