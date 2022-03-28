36 yıldan sonra Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın yıldızı Davies gözyaşlarına boğuldu

Kanada'nın yıldız futbolcularından Alphonso Davies, ülkesinin Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandığı anlarda gözyaşlarına boğuldu. Kanada, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Afro-Amerikalı oyuncuya Ocak ayında kalp rahatsızlığı teşhisi konması nedeniyle tarihi anı yakalamak için sahada takım arkadaşlarının yanında olma fırsatını kaçırdı. Bayern Münihli oyuncu antrenmanlara dönmeyi başardı ancak milli takımının maçlarını uzaktan takip ederek taraftarlarını da Twitch üzerinden canlı yayınlara alıştırdı ve sahada neler olup bittiğini yorumladı.

Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri’nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazandı. Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası’na gitme hakkı kazandı.