36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Uluslararası Yarışma'da yer alan "93 Yazı"nın fragmanı

“Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan ‘93 Yazı, yönetmen Carla Simon’un katılımıyla Atlas Sineması’nda gösterildi. “’93 yazı hem çocukluğuma hem de anne-babamın gençliğine ait bir dönemdi. Aslında anne ve babama olduğu gibi o dönemde pek çok kişi AIDS’den ölmüştü” diyen yönetmen Carla Simon, ’93 Yazı’nın kendi hayatından esinlenmiş bir hikâye olduğunu belirtti. Oyuncuları bulmak için uzun süre uğraştıklarını belirten yönetmen, çocuk oyuncularla önce oyunlar oynayarak iletişim kurduklarını, sonra mekâna giderek prova aldıklarını söyledi. Simon, çekimlerde çocuk oyuncuları rahatsız etmeyecek şekilde uzun planlar yaptıkların ifade etti.