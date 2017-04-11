T24 LogoT24 Logo
Haberler

36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Uluslararası Yarışma'da yer alan "93 Yazı"nın fragmanı

11 Nisan 2017 20:07

“Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan ‘93 Yazı, yönetmen Carla Simon’un katılımıyla Atlas Sineması’nda gösterildi. “’93 yazı hem çocukluğuma hem de anne-babamın gençliğine ait bir dönemdi. Aslında anne ve babama olduğu gibi o dönemde pek çok kişi AIDS’den ölmüştü” diyen yönetmen Carla Simon, ’93 Yazı’nın kendi hayatından esinlenmiş bir hikâye olduğunu belirtti. Oyuncuları bulmak için uzun süre uğraştıklarını belirten yönetmen, çocuk oyuncularla önce oyunlar oynayarak iletişim kurduklarını, sonra mekâna giderek prova aldıklarını söyledi. Simon, çekimlerde çocuk oyuncuları rahatsız etmeyecek şekilde uzun planlar yaptıkların ifade etti.

ETİKETLER

93 YazıCarla SimonAltın Lale Uluslararası Yarışma

Diğer Videolar

Tarikat şeyhi Özbağ : Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor

Soğukta patilerini kaybeden kediye protez pati takıldı

Rusya'da köy evinde yangın: 11 kişi hayatını kaybetti

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Kayyım tarafından sözleşmeleri feshedilen sanatçılardan Amed Şehir Tiyatrosu için dayanışma çağrısı

Yönetmen Çayan Demirel'in arkadaşları doğum gününü kutluyor: Hediye değil haklarını istiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24