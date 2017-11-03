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"Yanlışlıkla kocamın ikiziyle birlikte oldum, 3 aylık hamileyim"

03 Kasım 2017 02:51

Beyaz TV'de Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadın, kocasının ikizi olduğunu bilmediğini ve yanlışlıkla ikiziyle birlikte olduğunu öne sürdü. Beyaz TV'de Nur Viral'ın sunduğu programda evlilikleri yorumlayan Selin Karacehennem, ismini vermek istemeyen izleyicinin sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Telefonla yayına bağlanan kadın, “Kocasının bir ikizi olduğunu bilmediğini ve yanlışlıkla kocasının ikiziyle birlikte olduğunu ve 3 aylık hamile olduğunu" söyledi. Sunucu Nur Viral, kadının sözleri üzerine "Gerçek mi bu anlattıkların senaryo mu?" diye sordu.

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