"Türkiye İslami bir başkanlık diktasına doğru ilerliyor"

Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin olası koalisyon ortağı FDP’nin liste başı adayı, verdiği mülakatta Türkiye’nin “İslami bir başkanlık diktasına doğru ilerlediğini” savundu. 24 Eylül'de Almanya’da yapılacak genel seçimlerde Hür Demokrat Parti'nin (FDP) liste başı adayı olan Christian Lindner, DW'ye verdiği özel röportajda Türkiye'yle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Şu an parlamentoda temsil edilmeyen FDP’nin seçimlerde meclise girerek Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon kurma olasılığı bulunuyor. Bu durumda koalisyonun küçük ortağının Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmesi geleneği uyarınca Lindner’in Dışişleri Bakanı olma olasılığı yüksek. Christian Lindner, DW’den Ines Pohl ve Jaafar Abdul-Karim’e verdiği mülakatta Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı: DW: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CDU, SPD ve Yeşillere oy verilmemesi için Almanya’daki Türk kökenlilere çağrı yaptı. Ama FDP’den bahsetmedi. Neden? Lindner: Muhtemelen şu an parlamentoda temsil edilmedikleri için FDP ve Almanya için Alternatif (AfD) hakkında bir açıklama yapmadı. Bunun, FDP’nin özellikle Erdoğan dostu bir tavrı olması gibi bir nedeni yok. Çünkü partim, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesini talep eden ilk siyasi partiydi. Türkiye’nin maalesef İslami bir başkanlık diktası yolunda ilerlediği, en geç referandumdan sonra açıklık kazandı. Buna ek olarak son yaşanan gelişmelerin ardından ekonomik işbirliğine yönelik tüm trafik ışıkları, kırmızıya dönüştürülmelidir.