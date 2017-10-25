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"Trump ihanettir" diye bağırdı, Rus bayrağı fırlattı!

25 Ekim 2017 13:40

ABD Başkanı Donald Trump Kongre binasında Cumhuriyetçilerle yapacağı bir toplantıya giderken bina içindeki bir eylemci tarafından protesto edildi.'Trump ihanettir' diye bağıran eylemci ABD Başkanı'na Rusya bayrakları fırlattı. Trump yanında Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile birlikte diğer Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ile görüşmeye giderken kendisini 'Rus hükümetinin ajanlarıyla birlikte çalışmakla' suçlayan bir eylemci tarafından protesto edildi. Birkaç kez 'Trump ihanettir' diye bağıran eylemci, ABD Başkanı'na elindeki Rusya bayraklarını fırlattı.Trump ise istifini bozmayarak, hatta başparmağıyla 'onay işareti' yaparak yoluna devam etti. Polis ve güvenlik görevlileri eylemciye müdahale ederken adının Ryan Clayton olduğunu söyleyen ve 'Amerikalılar Harekete Geçiyor' adlı organizasyondan olduğunu belirten eylemci, Trump'a seslenerek "Neden ihanetten bahsetmen gerekirken vergi kesintilerinden bahsediyorsun? Neden Kongre ihaneti konuşması gerekirken vergi kesintilerini konuşuyor? Bu Başkan, seçimleri çarpıtmak için Rus hükümetinin ajanlarıyla birlik oldu" ifadelerini kullandı.

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