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"TRT çalışanıyım" diye aradı, Grup Yorum üyesini tehdit etti: Ya teslim olacak, ya ölecek

14 Mart 2018 13:27

Gri listede adı bulunan ve başına 300 bin lira “para ödülü” konarak aranan Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak'ın ablası Gülçin Sönmez, kardeşini öldürmekle tehdit edildiğini ileri sürdü. Sönmez, isminin Berrak Yücetan olduğunu ve TRT'de gazeteci olduğunu iddia eden bir şahsın kendisini arayarak, “Terör örgütleri tarafından kandırılan gençleri bulmak için çabalıyoruz. Siz de bizimle hareket ederseniz kardeşinizi bulabiliriz” dediğini aktardı. Kardeşinin bulunması için kendisiyle iş birliği yapmak istediğini söyleyen Sönmez, telefondaki kişinin, "Ya öldürülecek ya da teslim olsun" dediğini söyledi.

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