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"Suriye'de kimyasal saldırı iddiası mantıksız" diyen İngiliz General apar topar canlı yayından alındı

14 Nisan 2018 19:39

İngiliz ordusundan 2012'de emekli olan İngiliz komutan Jonathan Shaw, Sky News'te Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını yorumladı. Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı. Programın sunucusu Sam Washington, Tümgeneral Shaw'un yorumunun ardından tedirgin bir tavırla İngiliz askerin sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı.

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