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"Sosyal medyada tepki gören bıçaklama olayı kurgu çıktı"

13 Ocak 2019 14:33

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşandığı öne sürülen, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğu ifade edildi. DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda, akşam saatlerinde bir kişinin, yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair, bölgede bulunan bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntüler üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve görüntülerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı. Valilik de olayın kurgu olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

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