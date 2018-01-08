"Silahım ve üç şarjörümle TBMM kapısında bekledim" diyen Zeybekci'nin 15 Temmuz görüntüleri

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin "15 Temmuz'da üstüme kurşun yağıyordu. Silahım ve üç şarjörümle TBMM kapısında bekledim" demesi sosyal medyada çok konuşuldu. Zeybekci, Denizli'de hizmete giren bir havuzun açılışında, “Meclis'e o bombalar yağarken oradaydık. Yanımda bir bakan kardeşimiz vardı ona ve arkadaşlarıma dedim ki 'canlı teslim olmayacağım. Bu hainler buraya girerse, meclis salonuna girerlerse beni canlı almayacaklar' dedim. Ve o gün hazırlıklı da gitmiştik. Yanımızda ruhsatlı silahımız da vardı üç tane de şarjör ile beraber. Bunları konuşmayacaktım ama ilk defa konuşuyorum, bilmesi lazım bu milletin” ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı’nın yayımladığı güvenlik görüntülerinde Zeybekci’nin 15 Temmuz’da Meclis bombalandığı sırada, gerçekten orada olduğu fakat korumaları tarafından korunduğu ve otoparka sığındığı anlaşıldı. Meclis’e ateş açılmasıyla korumalar Bakan Zeybekci’nin üzerine kapanarak kaçırıyor.