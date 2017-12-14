Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası tansiyon yükseldi. Özcan "İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e verilen madalyaya bakın, bir de son Cumhurbaşkanına verilene ve nedenlerine bakın" dedi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan konuşmasında Atatürk'ün İstiklal Madalyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönemin başbakanıyken verilen Yahudi Cesaret Madalyalı fotoğrafını kürsüden gösterdi. Tanju Özcan "Bu madalya hâlâ Sayın Cumhurbaşkanında duruyor. Üzüldüğüm ne biliyor musunuz, senin boynunda Yahudi Cesaret Madalyası olacak, sabahtan akşama kadar meydan meydan dolaşıp ‘Kudüs bizim kutsalımız, Kudüs bizim ilk kıblemiz’ mânileri atarak dolaşacaksın" diye konuşmasını tamamladı.