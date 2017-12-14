T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Senin boynunda Yahudi Cesaret Madalyası olacak, sabahtan akşama kadar..."

14 Aralık 2017 14:30

Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası tansiyon yükseldi. Özcan "İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e verilen madalyaya bakın, bir de son Cumhurbaşkanına verilene ve nedenlerine bakın" dedi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan konuşmasında Atatürk'ün İstiklal Madalyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönemin başbakanıyken verilen Yahudi Cesaret Madalyalı fotoğrafını kürsüden gösterdi. Tanju Özcan "Bu madalya hâlâ Sayın Cumhurbaşkanında duruyor. Üzüldüğüm ne biliyor musunuz, senin boynunda Yahudi Cesaret Madalyası olacak, sabahtan akşama kadar meydan meydan dolaşıp ‘Kudüs bizim kutsalımız, Kudüs bizim ilk kıblemiz’ mânileri atarak dolaşacaksın" diye konuşmasını tamamladı.

ETİKETLER

yahudi cesaret madalyatanju özcanchp&#39;li tanju özcanerdoğantbmmayşenur bahçekapılı

Diğer Videolar

Elazığ depreminde 2 binanın yıkılma anları kameralarda

Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğündeki deprem kamerada

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve partilerle olmaz’ diyor

"Oyun sektöründe var olabilmek için 7/24 çalışmak ve sürekli güncel kalmak zorundasınız"

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat durma noktasında

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24