"Öğretmen, İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciyi dövdü" iddiasına inceleme

Diyarbakır'da ortaokul öğrencisi M.F.'nin, derste İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı. Diyarbakır'da ortaokul öğrencisi M.F.'nin, derste İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan aile, polis merkezine gidip, öğretmenden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencisi M.F., iddiaya göre, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı için geçen haftaki derste müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldü. Ertesi gün bahçede, arkadaşı ile öğretmenin dayak olayını hatırlattığı için tartışan M.F., kendilerini gören F.K. tarafından tekrar dövüldü. Okul çıkışı eve gelen M.F.'nin yüzündeki morlukları gören ailesi, yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, polis merkezine gitti. Aile, müzik öğretmeni F.K.'den, çocuklarına "Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" dediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayı anlatan M.F., müzik öğretmeni F.K.'nin daha önce kendilerine İstiklal Marşı'nın ezberlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti. M.F. "İstiklal Marşı'na çalıştım; ama utandığım için söyleyemedim. 'Hocam, ben utanıyorum' dedim. Hatta bazı derslerde hiç hikaye falan da okumuyorum. O da sinirlendi, dedi ki 'Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" diye konuştu. Anne Vahide F. ise olayın ardından okuldan çağrıldıklarını ve kendilerinden şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi. Öğretmenin çocuklarına söylediği sözlere kızdıklarını belirten Vahide F., “Çocuğuma bu lafın söylenmesi beni etkiledi. Babası da bu konuda sinirlendi" dedi.