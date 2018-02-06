"Neden bana selektör yapıyorsun?" deyip, TIR'la otomobile çarptı: 3 yaralı

TIR sürücüsü, "Neden bana selektör yapıyorsun?" diye tepki gösterip tartıştığı sürücünün otomobiline aracıyla iki kez çarpıp, kaçtı, 3 kişi yaralandı. Konya'da, bir TIR sürücüsü, arkadaşının aracını görüp, selam vermek için selektör yapan otomobil sürücüsünün kendisine selektör yaptığını sandı. TIR sürücüsü, "Neden bana selektör yapıyorsun?" diye tepki gösterip tartıştığı sürücünün otomobiline aracıyla iki kez çarpıp, kaçtı. 3 kişinin hafif yaralandığı olay, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İşte o anlar...