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"Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır, Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır"

27 Aralık 2016 20:56

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin ulusal, milli mücadelesinin kimsenin babasının malı olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kurucu başkomutanıdır, Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü başkomutanıdır. Dolayısıyla, Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yerlerde göstermeye çalışmak, en azından siyaseten birtakım hesapların içerisinde olmak demektir. Arkadaşlar bundan vazgeçsinler, bu fayda getirmez."

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Mustafa Kemal AtatürkRecep Tayyip ErdoğanBaşbakan YardımcısıHükümet SözcüsüNuman KurtulmuşMilli Mücadelebaşkomutan

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