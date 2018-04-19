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"Mezarda şok kampanya": 2017'de ölenlere yüzde 20, kaynanası ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim

19 Nisan 2018 17:19

Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza attı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp, 18 bin liraya kadar çıktığını söyledi. ​Varto'nun Kültür mahallesinde baba mesleği olan mermerciliği sürdüren Bayram Çetinkaya (33), mezar taşı için kampanya başlattı. 2017'de ölenler için yaptırılacak mermer için yüzde 20 indirim yapan Çetinkaya, ölmeden önce mezar taşı yaptıranlara ise yüzde 50 indirim uyguluyor. Çetinkaya, önümüzdeki günlerde kaynanası ölmeden kaynanasına mezar yaptırana da yüzde 50 indirim kampanyası başlatacağını söyledi.

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