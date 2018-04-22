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"Kızlar da yapar erkekler de..."

22 Nisan 2018 22:47

ING Bank'un "Kızlar da yapar erkekler de" temasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çektiği reklam filmi yayına girdi. Filmle, çocukların, cinsiyet ayrımı olmaksızın kurduğu hayallerin peşinden gittiği bir dünyaya ışık tutan ING Bank, Ağrılı çocukların barış dolu, tertemiz ve eşit bir gelecek hayalini iletişimine taşıdı. Birleşmiş Milletler cinsiyet eşitliği programı HeForShe destekçisi olan ING Bank, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirebilmek adına çektiği reklam filmiyle, eşit bir gelecek için kız, erkek demeden tüm çocukları hayallerinin peşinden gitmeye davet ediyor. "Kimsenin kimseden fazlası ya da eksiğinin olmadığı" bir dünya hayali kuran çocukların gelecek düşlerini ekrana taşıyan banka, 23 Nisan'da sosyal medya kullanıcılarını #HayallerinYeter etiketiyle, eşit bir gelecek için konuşmaya da çağırıyor.

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23 NisanING bankreklam filmicinsiyet eşitliği

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