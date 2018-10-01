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"Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum" etkinliğinde konuşan İl Müftüsü'nden ilginç dua

01 Ekim 2018 15:27

Kırşehir'de alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına "Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum" etkinliği düzenlendi. Bisiklet turu etkinliğinin ardından katılımcılara bisiklet hediye etmek için kura da çekildi. Kura çekilmeden önce Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman ise ilginç bir dua okudu. Müftü, "Yarabbi bu birlik ve beraberiliğimizi sürekli daim eyle, bizlere sağlıklı nesiller ihsan eyle, bize sağlıklar, bereketler ihsan eyle. Esnafımıza, tüccarımıza bereketli kazançlar ihsan eyle. Memleketimizi, milletimizi özellikle şehrimizi her türlü bela, musibetten, kazadan, beladan, trafik yoğunluğundan sen bizi kurtar yarabbi" dedi.

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