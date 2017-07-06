"Keman Öğretmeni" film fragmanı

Brezilyalı yönetmen Sergio Machado'nun yönettiği "Keman Öğretmeni" filmi, umudun ve sevginin gücüne inanan amatör bir orkestra ekibinin neler yapabileceğini konu ediniyor. Lazaro Ramos, Sandra Corveloni, Kaique de Jesus ve Elzio Vieira'nın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle: "Sao Paulo senfoni orkestrasına girmeyi kafasına takmış başarılı bir keman virtüözü, art arda gelen başarısızlıklardan bıkıp geçici olarak bir lisede müzik öğretmenliği yapmaya karar verir. Ancak gittiği lise Sao Paulo'nun en belalı mahallesi Heliopolis'dedir. Başlarda her şey imkansız gibi görünse de her zorluğa rağmen umut ve sevgi dolu bu orkestra hem öğretmenin hem de orkestra üyelerinin hayatını tamamen değiştirecektir."