"Kadri Gürsel'in tahliyesinin hiçbir gerekçesi yok; tıpkı tutuklanmasının olmadığı gibi..."

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşmasında Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in tahliye edilmesine karar verildi. Duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde Dışarıdaki Gazeteciler adına bir açıklaa yapan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, "Kadri Gürsel'in tahliyesinin hiçbir gerekçesi yok. Tıpkı tutuklanmasının bir hukukî bir gerekçesi olmadığı gibi. Tüm arkadaşlarımızı alıncaya, içeride tek bir gazeteci kalmayıncaya dek sözümüzü, çabamızı esirgemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.