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"Kaçmıyoruz" diye röportaj veren Anadolu Farm yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı

28 Mart 2018 16:56

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium AŞ Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen ancak şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, ”Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz” diye açıklama yapmıştı. Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan 'Ekolium AŞ Anadolu Farm' şirketiyle ilgili MASAK'ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir de takibe alındı. 23 Mart'ta yurtdışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı. 2015'te bir banka şubesinde çalışmaya başlayan, 2017 yılında buradan ayrılıp Anadolu Farm'ı kuran Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

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