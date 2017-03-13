"Hollanda'ya kızıp" yaptım diyen Özbizerdik'in bar kurşunlama görüntüleri ortaya çıktı!

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik Ortaköy'de bar kurşunladı. Özbizerdik, polisteki ifadesinde Hollanda'ya kızdığını ve konsolosluğu kurşunlanmak istediğini söyledi. Özbizerdik'in gece kulübüne kuşun yağdırdığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Özbizerdik'in arabaya gece kulübünün önüne geldiği görülüyor. Özbizerdik, arabanın içinden kapıda duran iki kişiyle konuşuyor. Ardından aracın içinden ateş ettiği görülen Özbizerdik'in, silahını aracın penceresinden dışarı atarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.