Beşiktaş'ın simge isimlerinden malzemeci Süreyya Soner’in hayatını anlatan ‘Güzel Adam Süreyya’ belgesel filmi için düğmeye basıldı. Yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran’ın yaptığı filme Beşiktaş Basketbol Takımı ana sponsoru Sompo Japan Sigorta sponsor oldu. Uzun süredir çekimleri devam eden belgesel filmde Beşiktaş’ın efsane isimleri yer alıyor ve Süreyya Soner’in Beşiktaş ile dolu yaşamı sinematografik bir şekilde ele alınıyor. Belgeselin içinde keyifli anılar kadar, hüzünlü anılar da yer alıyor. Güzel Adam Süreyya, izleyiciye hem Beşiktaş ve futbol tarihini hem de İstanbul’un kent tarihini ele alan bir çerçeve sunuyor.