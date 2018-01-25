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"Erdoğan ülkeyi ilkokul 4'te öğrendiği OBEB ile yönetiyor"

25 Ocak 2018 15:52

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a , "Bu ülkeyi ilkokul 4'ten öğrendiği bir matematik formülüyle yönetiyor adam. Nedir o? OBEB. Ortak bölenlerin en büyüğü. Bizatihi kendisi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi: "Bu ülkeyi ilkokul 4'ten öğrendiği bir matematik formülüyle yönetiyor, adam. Nedir o? OBEB. Ortak bölenlerin en büyüğü. Bizatihi kendisi. Ne yapıyor? Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, dindar olmayan, Gezi'de meydanda olan yüzde 50, evde zor tuttuğum yüzde 50, şu anda nikahını imama kıydıranlar, nikahını belediye memuruna kıydıranlar. Önemli olan bir fay hattı, bir çatlak bulacak. Sonra bu çatlağı ayrıştıracak, ötekileştirecek, kutuplaştıracak. Sonra kutuplardan kendinden olmayanı şeytanlaştıracak, kendi tarafını arkasına toplulaştıracak. Mesele bu. Bu adam, ortak bölenlerin en büyüğü olarak bir fay hattı bulup kutuplaştırdıkça bizim görevimiz kucaklaştırmak, o ötekileştirdikçe biz sahiplenmeliyiz."

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