"Camilerde yardım adı altında toplanan paralara ne oluyor?"

İstanbul, Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi’nde görev yapan imam Ebubekir Karsan camilerde toplanan paraların nerelere harcandığı meçhul olduğunu söyleyerek video çekti... Oda Tv'nin haberine göre, İstanbul, Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi’nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığı meçhul olduğunu söyleyerek bir video çekti. Karsan camilerde Diyanetin emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı. Üstelik bu derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti. Derneklerin, imamlara baskı kurduğunu anlatan Ebubekir Karsan, yasal olarak “dernek” statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını iddia etti.