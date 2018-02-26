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"Bir mısır alana, bir espri bedava!"

26 Şubat 2018 16:25

Diyarbakır'da Gazi Caddesi ile Balıkçılarbaşı'nın kesiştiği kavşakta, haşlanmış mısır satan küçük tezgahta ilginç bir promosyon uygulanıyor. Kadir Tün adındaki genç mısır satıcısı, yoldan geçenleri tezgahına davet etmenin oldukça ilginç ve dikkat çekici bir yolunu bulmuş. "Bir mısır alana, bir espri bedava!" "Gel abê sen de gel, sanki moralin bozuktur. Heci abe sen de gel. Taze mısır, sür mısır; altı kaynar, üstü oynar. Buyrun!" Sesi duyan gülerek geçiyor. "Yine gülüyorsunuz abe bedavadan" diyerek hayırlar diliyor gelen geçene. Espriler, her zaman herkesi güldürmese de, bir mısıra bir espri sözü insanların dikkatini çekiyor.

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