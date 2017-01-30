Kuzey Ormanları Savunması’na bağlı bir grup, Belgrad Ormanı’ndan geçmesi planlanan Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Dekovil Hattı projesine karşı Belgrad Ormanı’nın Bahçeköy girişinde bir araya geldi. “Dekovil ‘Nostaljik Hat’ değil, talan projesidir. Belgrad Ormanı’ndan elinizi çekin” yazılı pankart açarak basın açıklaması yapan grup, açıklamanın ardından ormanda yürüyüş yaptı. Kuzey Ormanları Savunması adına açıklama yapan Elif Köklü, “Megakent İstanbul’un Avrupa yakasındaki tek ormanı Belgrad Ormanı en vurucu darbesini alıyor” diyerek şu ifadeleri kullandı: "Haliç’ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz’a kadar uzanacak, buradan da ormana hançer gibi saplanacak bir dekovil tren hattının, Kemerburgaz’a kadar olan alanı rant cenneti haline getirilmesine ve Kuzey Ormanları’nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun ve yaşam kaynağı olan suyun depolandığı su havzalarının inşaat sermayesi tarafından yok edilmesine izin verilemez. Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek “Dekovil Hattı” demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir."