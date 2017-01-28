"Başsavcılık basıldı' diyor, tuh sana, böyle basılma olmaz; terbiyesiz!"

İlhan Cihaner, Ergenekon davası sürecinde 2010 yılında Erzincan Başsavcılığı'nda makamında gözaltına alınırken ekranda "Erzincan Adliyesi'ne abluka" yazısını koyduğu için NTV Haber Koordinatörlüğü'nden ayrılmak zorunda kalan gazeteci Mustafa Hoş, Twitter'dan AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın o dönem yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı. Hoş, Cihaner'in, gözaltına alındığı ana ilişkin fotoğrafı için 10 milyon liralık tazminat davası açmasıyla ilgili haber üzerine o dönem NTV'de yaşananları anlattı. "Bu görüntü bir dönemi anlatması açısından önemli" diyen Hoş, "Her yerden silindi. Bu fotoğraftaki cüretin/zorbalığın da sırtını dayadığı kişidir Arınç" diye yazdı. Arınç, o dönem yaptığı bir konuşmasında şunları söylemişti: "O yer mahkeme içinde bir odaysa 'Burayı bastı' denmez. Türkiye'de en önemli televizyon kanallarından birisi bunu bilerek istismar ediyor. 'Başsavcılık basıldı' diyor, 'Adliye basıldı' diyor. Tuh sana, böyle basılma olmaz. Bu çok terbiyesiz Onun yapması gereken şudur. Başsavcının işyerinde arama yaptı. Ama Berduş dilinde nedir; basmak. Ama bunlar darbe geleneğinden geldiği için hep basmaya alışmışlar. Ama kafaları basmıyor hâlâ, Türkiye'de çok şeyler değişti."